Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Batman'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Batman'da Yakalandı

54 dakika önce

Bitlis'te 11 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Batman'da yakalandı.

Cezaevi Firarisi Batman'da Yakalandı, System.String[]
Bitlis'te 11 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Batman'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Siirt nüfusuna kayıtlı H.E, tutuklu bulunduğu Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar etti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren takip sonucu, Batman'daki bir adrese düzenlenen operasyonda H.E. yakalandı.

Gözaltına alınan, "hırsızlık", "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "firar" gibi 11 ayrı suçtan arandığı tespit edilen H.E, Siirt'e getirildi.

H.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA

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