Cezaevi firarisi Batman'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi Batman'da yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi Batman'da yakalandı

6 saat önce

Batman'da birçok suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Cezaevi firarisi Batman'da yakalandı, System.String[]

Batman'da birçok suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın almak, taşıma veya bulundurma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, tehdit, yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan cezaevi firarisi Ş.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi. Ş.A.'nın jandarmada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
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