Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

11 dakika önce

ÇEŞİTLİ illerde kendisini doktor, kuyumcu ve iş insanı olarak tanıtıp, 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54), Aksaray'da yakalandı.

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı, System.String[]

ÇEŞİTLİ illerde kendisini doktor, kuyumcu ve iş insanı olarak tanıtıp, 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54), Aksaray'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde, dolandırıcılık olayına karışan ve binbir surat lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray'da olduğu bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi.

Hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 103 bin TL adli para cezası bulunduğu da saptanan Göncü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kaç kişiyi dolandırdın?" sorusuna, gülümseyerek karşılık veren Göncü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
2.5 milyon TL'lik vurgun yapan 'Hurda bank' dolandırıcısı tutuklandı Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi
14:20 Radyo D'den Suriye'ye yardım köprüsü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 15:08:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]