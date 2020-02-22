Cezaevi firarisi 'binbir surat' aksaray'da yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi 'binbir surat' aksaray'da yakalandı

6 saat önce

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandıKILIKTAN kılığa girerek, çok sayıda ilde 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54) Aksaray'da yakalandı.

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

KILIKTAN kılığa girerek, çok sayıda ilde 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54) Aksaray'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde kılıktan kılığa girerek, dolandırıcılık olayı gerçekleştiren ve binbir surat lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray'da olduğu bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi. Hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 103 bin TL adli para cezası bulunduğu da saptanan Göncü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kaç kişiyi dolandırdın?" sorusuna, gülümseyerek karşılık veren Göncü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cezaevi firarisi 'binbir surat' aksaray'da yakalandı

Nuh Mehmet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:11 Kaynak: DHA
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