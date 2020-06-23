Cezaevi firarisi Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de, silahlı yağma suçuyla yattığı cezaevinden firar eden şüpheli Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de işlediği silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan ve bu suçtan dolayı yattığı Bolu Cezaevinden firar ettiği öğrenilen S.P'nin (25) Bolu'da bulunduğunu tespit eden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda S.P.'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra Bolu Adliyesine sevk edildi.