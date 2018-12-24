Cezaevi Firarisi Çaldığı Araçla Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te araç hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'te araç hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, çalınan bir aracın bulmak için çalışma yürüten polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda çalınan aracı ele geçiren ekipler, E.Ö, ve İ.H.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden E.Ö.'nün başka bir suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenirken, 13 ayrı suçtan da arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Ekipler ele geçirilen aracı sahibine teslim ederken, şahıslar ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:40 Kaynak: İHA
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