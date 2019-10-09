Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi çatıda yakalandı
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

56 dakika önce

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden mahkum, akrabasının evinin çatısında yakalandı.

Cezaevi firarisi çatıda yakalandı, System.String[]

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden mahkum, akrabasının evinin çatısında yakalandı.


Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmeneli köyünden olan ve hakkında "hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahla tehdit, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, hakaret, cinsel taciz, korku veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından yakalama kararı bulunan ve hükümlü olduğu Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği için aranan H.B. isimli şahıs, önceki gün saat 23: 55 sıralarında Türkmeneli köyüne yapılan operasyonda, saklandığı akrabasının evinin çatı kısmında yakalandı. Şahıs adli mercilere sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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