Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli Köyü'nde cezaevi firarisi olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinin çatısında saklanırken yakalandı.



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli Köyü'nde cezaevi firarisi ve 6 ayrı suçtan aranan zanlı, köydeki evinin çatısında bulunan özel bölmede saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bayramiç ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, takibe aldığı ve yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden Hidayet Başaran için Türkmenli Köyü'ndeki evine geldiği bilgisinin ardından gece geç saatlerde baskın düzenledi.

Evin içinde bulunamayan zanlı, jandarmanın dikkatli araması sonucu evinin çatısında yapılmış özel bölmede yakalandı.

6 ayrı suçtan arandığı da öğrenilen zanlı, savcılığa sevk edilmesinin ardından Çanakkale Cezaevi'ne gönderildi.