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Cezaevi firarisi cinayet zanlısına film gibi operasyon

59 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde 2011 yılında Hüseyin Sarı isimli vatandaşın öldürülmesi olayına adı karışan ve 15 yıl ceza alan 41 yaşındaki Mustafa Türkşen, kaldığı cezaevinden firar etmişti.

Cezaevi firarisi cinayet zanlısına film gibi operasyon, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde 2011 yılında Hüseyin Sarı isimli vatandaşın öldürülmesi olayına adı karışan ve 15 yıl ceza alan 41 yaşındaki Mustafa Türkşen, kaldığı cezaevinden firar etmişti. Muğla İl Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile Türkşen kıskıvrak yakalandı.

Yerkesik Mahallesi'nde alkollü bir mekanda tartıştığı Hüseyin Sarı isimli vatandaş ile tartışan Mustafa Türkşen, Sarı'nın kafasına şişe ile vurması sonrası yaralamıştı. Uzun süren tedavi sonrası Hüseyin Sarı kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mustafa Türkşen yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası aldı.

Cezasının son bölümünü Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçiren Türkşen, buradan firar etti. Firar ettikten sonra Yerkesik Mahallesi'ne gelen Türkşen'in burada bazı muhtarları ve vatandaşları tehdit ettiği ortaya çıktı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından cezaevi firarisi Türkşen'ın yakalanması için özel sivil bir ekip oluşturuldu.

Jandarma özel ekip tarafından Türkşen'in gidebileceği ve kalabileceği tüm bölgeler tek tek tespit edildi. Bugün gece saatlerinde Menteşe ilçesinde izine rastlanan cezaevi firarisi sivil jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan cinayet zanlısı ve cezaevi firarisi Mustafa Türkşen, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

Hüseyin Sarı, Yerkesik, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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