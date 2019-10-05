Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı
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HATAY Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
HATAY Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan
ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı. Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.
Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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