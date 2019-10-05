Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

29 dakika önce

HATAY Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.

Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı, System.String[]
HATAY Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı. Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.
Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar İpek tahliye oldu!
3 gün hapis yatan Yaşar İpek'ten ilk sözler: Ne yemek yedim ne de uyudum Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]