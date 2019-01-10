Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Dolandırıcılık Yapınca Yakalandı

Cezaevi Firarisi Dolandırıcılık Yapınca Yakalandı

57 dakika önce

Mersin'de, dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden firar eden hükümlü, dolandırıldığını iddia eden bir kadının şikayeti üzerine yakalandı.

Cezaevi Firarisi Dolandırıcılık Yapınca Yakalandı, System.String[]
Mersin'de, dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden firar eden hükümlü, dolandırıldığını iddia eden bir kadının şikayeti üzerine yakalandı.

G.N, gümrükten ucuza cip getireceği bahanesiyle 20 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelinin benzer suçtan hükümlü olan ve bir süre önce cezaevinden firar eden O.G. olduğunu belirledi.

Hükümlünün saklandığı adresi tespit eden polis, O.G'yi yakaladı.

O.G'nin 2 yıl önce Malatya'da ikamet eden A.A'yı 1 milyon lira, A.T'yi de 200 bin lira dolandırdığı, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bir süre önce cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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