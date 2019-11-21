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Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
6 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cezaevi firarisi kocası tarafından öldürülen Sibel K'nin cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cezaevi firarisi kocası tarafından öldürülen Sibel K'nin cenazesi toprağa verildi.
Açık cezaevinden firar eden eşi Ahmet K. tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi, Akcurum Mahallesi'ndeki Mahalle Camisinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Yakınları, Sibel K'nin cenazesi başında gözyaşı döktü.
Dün Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta yaşayan Sibel K. ile eşi Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, eşinin bıçakladığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Ahmet K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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