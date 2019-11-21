Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
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Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cezaevi firarisi kocası tarafından öldürülen Sibel K'nin cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cezaevi firarisi kocası tarafından öldürülen Sibel K'nin cenazesi toprağa verildi.

Açık cezaevinden firar eden eşi Ahmet K. tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi, Akcurum Mahallesi'ndeki Mahalle Camisinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Yakınları, Sibel K'nin cenazesi başında gözyaşı döktü.

Dün Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta yaşayan Sibel K. ile eşi Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, eşinin bıçakladığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Ahmet K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:25 Kaynak: AA
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