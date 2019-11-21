Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

HATAY'da, cezaevi firarisi Ahmet Kaya'nın (47), kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdüğü boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya (41), Antakya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesine bağlı Kışlasaray Mahallesi'ndeki Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi. Cezaevinden firar eden Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu eve gitti. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ahmet Kaya, Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından bıçakladı. Sibel Kaya, kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya da evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Sibel Kaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanan Ahmet Kaya'nın, 10 gün önce, 'sahte çek' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 800 gün hüküm giyip, cezaevine girdiği öğrenildi. Cezaevinden firar ederek, eşini öldüren Kaya, yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Sibel Kaya'nın, eşinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, polis merkezine gittiği ve 'koruma tedbir' talebinde bulunduğu; ancak başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Sibel Kaya'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınlarınca morgdan alınıp, Antakya'ya bağlı Akcurun köyündeki camiye getirildi. Cenazeye Kaya ailesi ile yakınları katıldı. Sibel Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.