Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Esrarla Yakalandı

Cezaevi Firarisi Esrarla Yakalandı

17 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi saklandığı kamyonetin gizli bölmesinde yakayı ele verdi.

Cezaevi Firarisi Esrarla Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi saklandığı kamyonetin gizli bölmesinde yakayı ele verdi. Şüphelinin üzerinde ayrıca kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 6 farklı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi 1 şüpheli şahsın saklandığı kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı belirtilirken ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu madde tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda da 210 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:44 Kaynak: İHA

Malatya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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