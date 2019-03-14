Cezaevi Firarisi Evinde Yakalandı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, cezaevi firarisi B.K., polis tarafından evinde yakalandı.
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde, cezaevi firarisi B.K., polis tarafından evinde yakalandı. B.K. tutuklanarak cezaevine götürüldü. Denizli
Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktıktan sonra dönmeyen hükümlü B.K., bugün saat 15.30 sıralarında, eşi F.K. ile çocukları B.K., A.K. ve N.K.'yi görmek için Merkezefendi ilçesi Karaman
Mahallesi 1758 Sokak'taki evine gitti. Ziyareti öğrenen polis, harekete geçti. Polis
ekiplerini eve gelmesi üzerine kaçmaya çalışan B.K., evinin çatısına çıktı. Polis ekiplerinden kaçamayan B.K, yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:27 Kaynak: DHA
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