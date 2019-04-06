Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı

Cezaevi Firarisi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde cezaevi firarisi, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

Cezaevi Firarisi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde cezaevi firarisi, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, 2011 yılında Van'da yaşanan depremde cezaevinden firar eden İ.Y'nin Başkale ilçesindeki evine geleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Şüpheli, evinde, yakalanmamak için yaptırdığı gizli bölmede bulundu.

Şüphelinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da arandığı öğrenildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:54 Kaynak: AA

Jandarma, Van, Başkale, Güncel
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