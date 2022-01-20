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Cezaevi firarisi böyle yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi böyle yakalandı

20.01.2022 10:34

Cezaevi firarisi böyle yakalandı 16 suç kaydı olan cezaevi firarisi kasklı girdiği eczanede JASAT personeline denk gelince baltayı taşa vurdu Şahıs eczanede tesadüfen kendisini arayan bir JASAT personeli tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi böyle yakalandı

16 suç kaydı olan cezaevi firarisi kasklı girdiği eczanede JASAT personeline denk gelince baltayı taşa vurdu

Şahıs eczanede tesadüfen kendisini arayan bir JASAT personeli tarafından yakalandı.

JASAT personelinin tek başına şahsı yakalama anları ve elinde tutma mücadelesi güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan 16 suç kayıtlı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, tanınmamak için kask takarak girdiği eczanede baltayı taşa vurdu. Şahıs kendisini arayan ve o sırada tesadüfen eczaneye gelen bir JASAT personeli tarafından fark edilerek yakalandı. JASAT personelinin şahsı yakalamak için tek başına verdiği mücadele güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 9. JASAT tarafından 16 suçtan aranan 17 yıl kesinleşmiş suçu bulunan cezaevi firarisi M.Y. isimli şahıs yaklaşık 1 yıldır aranmasına rağmen sabit ikametgahının bulunmaması ve şüphelinin motosiklet kullanıp kaskla gezmesi nedeniyle yakalanamadı. Dün saat 21.00 sıralarında şüpheli şahıs Alanya İlçesi Oba mahallesinde kaskıyla bir eczaneden ilaç alırken tesadüfen, kendisini takip eden eczaneden ilaç alan JASAT personeline rastladı.

Tek başına yakaladı

JASAT personeli eczanenin içinde kaskıyla alışveriş yapan şahsın 1 yıldır takipte oldukları M.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs JASAT personeline sahte isim beyanında bulunsa da JASAT personeli şahsı tanıyarak tek başına büyük mücadele vererek etkisiz hale getirdi. Şahıs JASAT ekipleri tarafından eczanede yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Yapılan incelemede cezaevi firarisi olan M.Y.'nin 6 ayrı bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı, 4 ayrı nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, 4 ayrı mala zarar verme, 2 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma olmak üzere toplam 16 suçtan arandığı tespit edildi.

Mücadele güvenlik kamerasında

Öte yandan şahsın yakalanma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde JASAT personelinin şahıstan şüphelendiği ve kaskını çıkarmasını istiyor. Şahıs bunun üzerine farklı bir isim söyledi. Şahsı kaskını çıkarması ile tanıyan JASAT personeli, şahsı muhafaza altına almak istedi. Bunun üzerine şahıs kaçmak istedi. JASAT personeli ise şahsı tek başına etkisiz hale getirerek gelen ekibe teslim etti.

Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı
Cezaevi firarisi böyle yakalandı

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Jandarma, Cezaevi, Alanya, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi böyle yakalandı - Son Dakika


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