Cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi gizlendiği kanepenin altında yakalandı
06.12.2020 15:27
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde cezaevi firarisi O.D., polisin düzenlediği operasyonda evinde saklandığı kanepenin altında yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde cezaevi firarisi O.D., polisin düzenlediği operasyonda evinde saklandığı kanepenin altında yakalandı.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden O.D.'nin aynı ilçede bulunan evinde olduğunu belirledi. Evde, arama yapan polis, O.D.'yi gizlendiği kanepenin altında yakaladı.Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan O.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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