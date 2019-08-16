Cezaevi firarisi hamile kadın teslim oldu
1 saat önce
Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi hamile kadın Keşan Adliyesi'ne gelip teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:48 Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi hamile kadın Keşan
Adliyesi'ne gelip teslim oldu.
Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden Ö.S. hamile olduğunu belirterek Keşan Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Hamilelik süresi boyunca infazının bulunduğunu dosyaların ertelenmesini istemesi üzerine Ö.S. için yapılan UYAP sorgusunda Karabük
İlamat ve İnfaz bürosunca, "Silahlı Yağma", "Tutuklunun Kaçması" ve Ayvalık
2. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranmasının bulunduğu tespit edildi ve ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE
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