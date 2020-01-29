Cezaevi firarisi her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi her yerde aranıyor - Son Dakika

Cezaevi firarisi her yerde aranıyor

7 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

Cezaevi firarisi her yerde aranıyor, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda önceki gün yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Hasan U. olduğu anlaşılırken, tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahısın eşkal bilgisi verildi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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