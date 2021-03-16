Cezaevi firarisi hırsız yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi hırsız yakalandı
16.03.2021 09:47
Cezaevi firarisi hırsız yakalandı Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü 1 yıl sonra yakayı ele verdi Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü 1 yıl sonra yakalandı.
Cezaevi firarisi hırsız yakalandı
Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü 1 yıl sonra yakayı ele verdi
ADANA - Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü 1 yıl sonra yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezası alan ve 1 yıl önce cezaevinden kaçan hükümlü Özer O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün Tepebağ Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan polisi gören Özer O. kaçmak istedi. Ancak kısa süren kovalama sonrası firari hükümlü yakaladı.
Emniyete getirilen firari hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü.
Son Dakika Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor