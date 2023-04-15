Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı! "Suç makinesi" firari, çuvalların arasından çıktı

Dün gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler Buğday Meydanı içerisinde çuvalların arasında hareketlenme olduğunu fark etti. Detaylı inceleme yapan bekçiler çuvalların arasına gizlenmiş şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. K.K., isimli şüpheli asayiş ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP HIRSIZLIK YAPMIŞ

Güvenlik kamerası incelemeleri ve K.K.'nin yapılan sorgusunda, şüphelinin geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Buğday Meydanı'nda bir dükkanın soyulması, 4 ayrı işyeri hırsızlığı olayına karıştığı ve Erzincan Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği belirlendi. Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kar maskesi taktığı öğrenildi.

Şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.