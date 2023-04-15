Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı! "Suç makinesi" firari, çuvalların arasından çıktı - Son Dakika
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Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı! "Suç makinesi" firari, çuvalların arasından çıktı

15.04.2023 15:11
Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı! "Suç makinesi" firari, çuvalların arasından çıktı

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, devriye görevi yapan bekçiler tarafından çuvalların arasında fark edilerek yakalandı. Şahsın daha önce 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve Erzincan Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler Buğday Meydanı içerisinde çuvalların arasında hareketlenme olduğunu fark etti. Detaylı inceleme yapan bekçiler çuvalların arasına gizlenmiş şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. K.K., isimli şüpheli asayiş ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR EDİP HIRSIZLIK YAPMIŞ

Güvenlik kamerası incelemeleri ve K.K.'nin yapılan sorgusunda, şüphelinin geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Buğday Meydanı'nda bir dükkanın soyulması, 4 ayrı işyeri hırsızlığı olayına karıştığı ve Erzincan Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği belirlendi. Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kar maskesi taktığı öğrenildi.

Şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Devriye görevi yapan bekçiler fark etti! Firari 'suç makinesi' çuvalların arasından çıktı
Kaynak: İHA
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Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı! 'Suç makinesi' firari, çuvalların arasından çıktı - Son Dakika


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