Dün gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler Buğday Meydanı içerisinde çuvalların arasında hareketlenme olduğunu fark etti. Detaylı inceleme yapan bekçiler çuvalların arasına gizlenmiş şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. K.K., isimli şüpheli asayiş ekiplerine teslim edildi.
Güvenlik kamerası incelemeleri ve K.K.'nin yapılan sorgusunda, şüphelinin geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Buğday Meydanı'nda bir dükkanın soyulması, 4 ayrı işyeri hırsızlığı olayına karıştığı ve Erzincan Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği belirlendi. Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kar maskesi taktığı öğrenildi.
Şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı! 'Suç makinesi' firari, çuvalların arasından çıktı - Son Dakika