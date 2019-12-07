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Cezaevi firarisi hükümlü aranıyor

6 saat önce

Giresun'da getirildiği hastaneden firar eden hükümlü aranıyor.

Cezaevi firarisi hükümlü aranıyor, System.String[]

Giresun'da getirildiği hastaneden firar eden hükümlü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, kasten adam öldürme suçundan hüküm giyen Ömer Bayar (50), tutuklu bulunduğu Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneden firar eden Bayar'ın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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