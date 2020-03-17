Cezaevi firarisi hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı

6 saat önce

BURSA'da, 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan, cezaevi firarisi Abdülkerim A. (35), saklandığı eve düzenlenen jandarma operasyonunda yakalandı.

Cezaevi firarisi hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı, System.String[]

BURSA'da, 11 suçtan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan, cezaevi firarisi Abdülkerim A. (35), saklandığı eve düzenlenen jandarma operasyonunda yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 'silahlı yağma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma', 'silahla tehdit' dahil 11 suçtan hakkında yakalama emri ile kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası olan Abdülkerim A.'nın kırsal Sulhiye Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evden kaçan firari hükümlü, mahallede yakalandı. Abdülkerim A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden cezaevine gönderildi.


Jandarma, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:54 Kaynak: DHA
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