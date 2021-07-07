Cezaevi firarisi hükümlü, meyve- sebze halinde yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'de, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali'nde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'çocukları fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak veya yer temin etmek' ile 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.G., Keşan Sebze ve Meyve Hali'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.