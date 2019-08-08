Cezaevi firarisi hükümlü, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
11 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen cezaevi firarisi hükümlü tutuklandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:36 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen cezaevi firarisi hükümlü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden kaçtığı öğrenilen Engin Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması hediye edildi! Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi Bıçaklanan hamile kadın ilk olarak bebeğini sordu