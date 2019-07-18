Cezaevi firarisi iki hükümlü Karabük'te yakalandı
3 saat önce
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki cezaevinden kaçan iki mahkum, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:57 Kaynak: AA
'nun Araç
ilçesindeki cezaevinden kaçan iki mahkum, Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kastamonu'dan Karabük'e gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu anlaşılan C.D. (40) ve E.Ö. (18) gözaltına alındı.
C.D'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, E.Ö'nün ise "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu ve bulundukları Araç Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri belirtildi.
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