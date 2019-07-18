Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi iki hükümlü Karabük'te yakalandı
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Cezaevi firarisi iki hükümlü Karabük'te yakalandı

3 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki cezaevinden kaçan iki mahkum, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.

Cezaevi firarisi iki hükümlü Karabük'te yakalandı, System.String[]
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki cezaevinden kaçan iki mahkum, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'dan Karabük'e gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu anlaşılan C.D. (40) ve E.Ö. (18) gözaltına alındı.
C.D'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, E.Ö'nün ise "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu ve bulundukları Araç Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri belirtildi.
Kastamonu, Karabük, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:57 Kaynak: AA
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