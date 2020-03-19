Cezaevi firarisi iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi iki şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te ceza evinin kapısından atlayarak firar eden iki şüpheli şahıs, ekiplerin kovalaması sonucu yakalanarak tekrar ceza evine teslim edildi.
Gaziantep'te ceza evinin kapısından atlayarak firar eden iki şüpheli şahıs, ekiplerin kovalaması sonucu yakalanarak tekrar ceza evine teslim edildi.
Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kapısından atlayarak firar eden iki şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şahıslar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak tekrar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:59 Kaynak: İHA
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