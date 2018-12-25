Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi, Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Cezaevi Firarisi, Jandarma Ekiplerince Yakalandı

1 saat önce

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde bir suçtan dolayı cezalarını çeken iki mahkum, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak tekrar cezaevine teslim edildi.

Cezaevi Firarisi, Jandarma Ekiplerince Yakalandı, System.String[]
Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde bir suçtan dolayı cezalarını çeken iki mahkum, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak tekrar cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde bir suçtan dolayı cezasını çeken iki mahkumun saklandığı adresi tespit etti. Jandarma ekipleri, söz konusu adrese düzenlediği operasyonda mahkumlar 26 yaşındaki H.Y. ile 29 yaşındaki M.K'yi yakaladı. Jandarma ekipleri, mahkumlarla birlikte ev sahibi 23 yaşındaki O.G'yi de gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile firar olarak aranan mahkumlar H.Y. ve M.K, Kastamonu Açık Cezaevine tekrar teslim edilirken ev sahibi O.G. ise, yardım ve yataklık suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Mahkumlardan H.Y'nin başkasına bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçundan, M.K'nin de başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanımı nedeniyle yarar sağlama ve basit yaralama suçlarından arandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa
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