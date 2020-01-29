Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kumköy turizm bölgesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 5 ayrı suç dosyası olan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kumköy turizm bölgesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 5 ayrı suç dosyası olan cezaevi firarisi yakalandı.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Açık Cezaevinden firar eden S.D.'nin Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu şüpheli S.D.'nin Kumköy turizm bölgesinde bir spor salonunda olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda S.D. yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan S.D., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Kumköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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