Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı
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Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, nitelikli cinsel saldırıdan aranan cezaevi firarisi V.Y. (38) jandarmadan kaçarken ayağını kırdı.

Cezaevi firarisi, jandarmadan kaçarken ayağını kırdı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, nitelikli cinsel saldırıdan aranan cezaevi firarisi V.Y. (38) jandarmadan kaçarken ayağını kırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan V.Y. tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 6 Ağustos'ta firar eden V.Y.'nin, Çaycuma ilçesine bağlı Musausta köyünde olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Aynı zamanda nitelikli cinsel saldırı suçundan da arama kaydı bulunan V.Y., jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında düşen V.Y., yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan V.Y.'nin sağ ayağının kırıldığı belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltın alınan V.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından tutuklandı.


Kastamonu, Çaycuma, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
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