Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi, Jandarmanın Takibi Sonucunda Yakalandı

Cezaevi Firarisi, Jandarmanın Takibi Sonucunda Yakalandı

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 2 ayrı dosyadan toplam 5 yıl hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi, yakalandı.

Cezaevi Firarisi, Jandarmanın Takibi Sonucunda Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 2 ayrı dosyadan toplam 5 yıl hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yaptıkları uygulama esnasında; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 2 ayrı dosyadan aranması olan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen E.A. isimli şahsı, takibe aldı. E.A., jandarmanın titiz takibi sonrasında sokakta yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.A, buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan E.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Jandarmanın takibi sonucunda yakalanan E.A.'nın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 2 ayrı dosyadan da aranmasının olduğu öğrenildi. E.A.'nın, her iki dosyadan da 2 yıl 6'şar ay hapis cezasının bulunduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:45 Kaynak: İHA

Jandarma, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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