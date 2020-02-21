Cezaevi firarisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

7 saat önce

Şanlıurfa'daki cezaevinden firar eden hükümlü, Mersin'deki yol kontrolü sırasında gösterdiği sürücü belgesinin sahte olduğununun fark edilmesiyle yakalandı.

Cezaevi firarisi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'daki cezaevinden firar eden hükümlü, Mersin'deki yol kontrolü sırasında gösterdiği sürücü belgesinin sahte olduğununun fark edilmesiyle yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim yaptı.

Şehirler arası yolcu otobüslerini denetleyen ekipler, bir yolcunun ibraz ettiği sürücü belgesinin fotoğrafının, sistemde yer alan görselden farklı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığını itiraf eden zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının olduğu ve 5 ay önce Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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