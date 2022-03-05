Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı

05.03.2022 11:22
Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Y. (32) JASAT tarafından takibe alındı. Dron desteğiyle adresi belirlenen firari operasyonla yakalandı. Yakalanan E.Y. işlemleri sonrası Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA

Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Cezaevi, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika


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