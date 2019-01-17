Cezaevi Firarisi Kadın ile Hırsızlıktan Hüküm Giyen Kardeşi Yakalandı
31 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, hakkında hırsızlık ve silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Samed A. (31) ile cezaevi firarisi olan ablası Türkan A. (39), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, hakkında hırsızlık ve silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Samed A. (31) ile cezaevi firarisi olan ablası Türkan A. (39), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 yıldır hırsızlık ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan Samed A.'nın ablası Türkan A. ile birlikte Kahramanmaraş
'a geleceği bilgisine ulaştı. Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası alan, 2 yıl önce de cezaevinden firar eden Türkan A. ile kardeşi Samed A., dün akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş karayolunda 42 VT 869 plakalı araçta, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
?Emniyete götürülen kardeşler, işlemlerinin ardından bu sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: DHA
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