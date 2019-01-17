Cezaevi Firarisi Kadın ile Hırsızlıktan Hüküm Giyen Kardeşi Yakalandı

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Güvenli Buldukları Kuyumcu, Altın ve Paralarla Sır Oldu

Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı