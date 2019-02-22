Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Kadın Seydişehir'de Yakalandı

Cezaevi Firarisi Kadın Seydişehir'de Yakalandı

14 dakika önce

Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve dört ayrı yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi kadın Seydişehir ilçesinde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Kadın Seydişehir'de Yakalandı, System.String[]
Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve dört ayrı yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi kadın Seydişehir ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Açık Cezaevinden firar eden ve uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve dört ayrı yakalama kararı bulunan E.K.' nın Seydişehir'deki evine gelebileceğini düşünen Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler akşam saatlerinde E.K. nin ilçeye bağlı Gökhüyük Mahallesinde bulunan evine baskın yaptı. Baskında yakalanarak gözaltına E.K. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan E. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

Seydişehir, 3. Sayfa
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