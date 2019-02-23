Cezaevi Firarisi Kaldığı Apartta Yakalandı
1 saat önce
Denizli'de cezaevi firarisi, kaldığı aparta girerken gözaltına alındı.
Denizli
'de cezaevi firarisi, kaldığı aparta girerken gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çivril
ilçesi Kızılcasöğüt
Mahallesi'nde bulunan bir apart dairede kalan bir kişiden şüphelenen polis şahsı takibe aldı. Bilal K.'yı kaldığı daireye gireceği sırada gözaltına alan polis yapılan GBT sorgusunda şahsın cezaevi firarisi olduğunu ayrıca hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, satın almak ve kullanmak ile parada sahtecilik suçlarından yakalama kararı olduğunu öğrendi. Polis
merkezine götürülen ve sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:06 Kaynak: İHA
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