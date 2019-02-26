Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Kamyon Kasasındaki Gizli Bölmede Yakalandı

Cezaevi Firarisi Kamyon Kasasındaki Gizli Bölmede Yakalandı

1 saat önce

Malatya'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevi firarisi, kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Cezaevi Firarisi Kamyon Kasasındaki Gizli Bölmede Yakalandı, System.String[]
Malatya'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevi firarisi, kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında
oluşturulan özel ekip, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve aranan K.U'yu saklandığı kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Operasyonun düzenlendiği adreslerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 210 gram esrar ele geçirildi.

Cezaevi firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Malatya, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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