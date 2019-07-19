Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi karı koca yakalandı
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Cezaevi firarisi karı koca yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi karı koca tutuklandı.

Cezaevi firarisi karı koca yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi karı koca tutuklandı.
İlçede bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.G. ile eşi Ö.G'yi Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı.
Sahte kimlik kullandıkları belirlenen cezaevi firarisi karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:00 Kaynak: AA
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