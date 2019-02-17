Cezaevi Firarisi Kimlik Kontrolünde Yakalandı

SİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.'yi yakaladı.

SİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.'yi yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, tarihi kent meydanında gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sırasında hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde A.K.'nin Aydın Açık Cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Güven timleri tarafından gözaltına alınan A.K. sağlık kontolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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