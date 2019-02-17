Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Kimlik Kontrolünde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Kimlik Kontrolünde Yakalandı

44 dakika önce

SİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.'yi yakaladı.

Cezaevi Firarisi Kimlik Kontrolünde Yakalandı, System.String[]
SİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, tarihi kent meydanında gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sırasında hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde A.K.'nin Aydın Açık Cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Güven timleri tarafından gözaltına alınan A.K. sağlık kontolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:16 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Sivas, Güncel
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