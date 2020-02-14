Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı

6 saat önce

Antalya'da şüpheli davranışlar sergileyen şahsın yapılan kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı, System.String[]

Antalya'da şüpheli davranışlar sergileyen şahsın yapılan kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.


Antalya'da Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüpheli davranışlar sergileyen A.S.'nin kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştirildi. Kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giyen A.S.'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli A.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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