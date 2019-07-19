Cezaevi firarisi Kırşehir'de yakalandı
1 saat önce
İzmir'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, Kırşehir'de yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:18 Kaynak: İHA
'de cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü, Kırşehir
'de yakalandı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında işlediği cinayet nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve İzmir'de kaldığı cezaevinden 2017'de firar eden K.D.,'nin, Ankara
, Kayseri
ve Nevşehir
'de farklı adreslerde kaldıktan sonra Kırşehir'e geldiğini belirledi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, Kervansaray Mahallesi'ndeki müstakil bir eve düzenledikleri operasyonda K.D.,'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
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