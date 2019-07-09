Cezaevi firarisi, kız kaçırınca yakalandı
36 dakika önce
Samsun'da cezaevi firarisi genç, kız kaçırınca jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:23 Kaynak: İHA
'da cezaevi firarisi genç, kız kaçırınca jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan
Açık Cezaevinden firar ettiği öğrenilen 18 yaşındaki V.K., 17 yaşındaki C.D. adlı kızı kaçırdı. İlkadım İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri gece yarısı B.K.'nin kaldığı evi tespit etti ve baskın düzenledi. V.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken C.D. adlı kız ise ailesine teslim edildi. V.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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