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Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

25 dakika önce

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı, System.String[]
Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kocaeli ve Kütahya'da işlediği yağma ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden S.Y'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.
Ekipler, takibe aldıkları S.Y'yi İzmit'te bir halk otobüsünde olduğu sırada düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine nakledilmek üzere Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kütahya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:28 Kaynak: AA
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