Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı
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Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

40 dakika önce

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "yaralama", "alıkoyma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Y'nin (41), kayınvalidesinin Topçular Mahallesi'ndeki evinde gizlendiğini tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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