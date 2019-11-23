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Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de çok sayıda farklı suçtan aranan, 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de çok sayıda farklı suçtan aranan, 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden, Kocaeli'de de karıştığı 2 ayrı bıçaklama ve çok sayıda tehdit suçundan Y.D. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın İzmit ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:38 Kaynak: İHA
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