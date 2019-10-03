Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi kombi hırsızını polis ekipleri yakaladı
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Cezaevi firarisi kombi hırsızını polis ekipleri yakaladı

33 dakika önce

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 adet yakalanması bulunan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Cezaevi firarisi kombi hırsızını polis ekipleri yakaladı, System.String[]

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 adet yakalanması bulunan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'dolandırıcılık', 'tehdit', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'hırsızlık' suçlarından toplamda 10 adet yakalama emri bulunan, 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olan Murat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil mahalle Esencik Çıkmazı sokak üzerinde bulunan bir evde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Murat S., ikametinin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan Murat S., gözaltına alındı. Murat S.'nin 2019 yılı içerisinde ikametlerden çok sayıda kombi hırsızlığı olayına karıştığı ve kombi hırsızlığı dosyalarından firar olarak arandığı da öğrenildi.


Öte yandan, gözaltına alınan Murat S. ile beraber yaşayan Çilem K.'nın da 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'hırsızlık' gibi suçlardan 6 adet yakalama emri bulunduğu tespit edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:42 Kaynak: İHA
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